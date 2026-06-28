NATO Zirvesi Öncesi 'Turkuaz' Operasyonu Başlatıldı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi 'Turkuaz' Operasyonu Başlatıldı

28.06.2026 08:14
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Ankara Emniyeti, 36. NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini artırarak 'Turkuaz' operasyonunu başlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde "Turkuaz" operasyonunu başlattı.

Zirve öncesinde üst düzey önlemleri içeren bir "operasyon paketi" oluşturan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "Turkuaz Operasyonu" adı altındaki tedbirleri uygulamaya koydu. Ankara genelindeki uygulama ve denetimlerle şüphelilere göz açtırılmazken, NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelere özel ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre korunan "kırmızı alanlarda" ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

NATO Zirvesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yaptı. Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar hedef alındı. 43 tim ve 396 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda; terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek gerçekleştirdiği toplantıda, zirvenin güvenlik açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa NATO Zirvesi Öncesi 'Turkuaz' Operasyonu Başlatıldı - Son Dakika

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