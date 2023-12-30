Navigasyona uydu, zincirleme kazaya sebep oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de gideceği adresi Navigasyona girerek adres arayan Tır sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. İki otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza bu gün akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu Boğaz Köyü kavşağında meydana geldi. Cüneyt Atman kullandığı 26 AFH 806 plakalı tır ile Niğde'den Nevşehir'e yük almak için geldi. Yük alacağı adresi Navigasyona giren tır sürücüsü Cüneyt Atman Navigasyonun talimatlarını takip edince Boğaz köyüne kadar gitti. Çıkmaz sokağa giren tır sürücüsü Boğaz köyünden geri dönerek Nevşehir Aksaray karayoluna tekrar çıktı. Burada Navigasyon talimatlarını tekrar uygulamaya başlayan Cüneyt Atman Boğaz Köyü kavşağından U dönüşü yapmak istediği anda kavşağa giren ve Furkan Bozdoğan'ın kullandığı 50 LF 575 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra kaza nedeniyle yolda duran tıra aynı yönde seyreden Hakan A. 50 AT 261 plakalı otomobili ile tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk idildi. Kazada araç içinde sıkışan 50 AT 261 plakalı otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçta bulunan yaralıya yardım etmek yerine olay yerinden uzaklaşan tır sürücüsü Cüneyt Atman kazadan dakikalar sonra kaza yerine tekrar geldi.

Tır sürücüsü Cüneyt Atman kazayı aydınlatmaya çalışan polis memuruna "Navigasyon beni yanlış götürdü. Köyün içinde çıkmaz bir sokağa girdim. Buraya gelince de bu tarafa dönmek istedim. Köy içinden tekrar döndüm. Navigasyon beni buraya kadar getirdi. Navigasyonun gösterdiği konuma gitmek için budan da tekrar dönecektim" dedi.

Boğaz köyü kavşağında sürekli kazaların yaşandığını söyleyen Tuncay Şahin'de "Bu kavşak, kavşak değil. Devletimizin, karayollarının buraya el atması lazım. Burada her hafta kaza oluyor. Biz buraya bir kavşak istiyoruz" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.