Nazilli'de Bandrolsüz Makaron Operasyonu: 101 Bin 200 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de Bandrolsüz Makaron Operasyonu: 101 Bin 200 Adet Ele Geçirildi

Nazilli\'de Bandrolsüz Makaron Operasyonu: 101 Bin 200 Adet Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 101 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 17 bin 100 adet bandrolsüz dolu makaron sigara, 10 kg sarmalık kıyılmış bandrolsüz tütün ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.05.2024 17:36
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 101 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği Y.A., H.Ş., Z.Ş. ve A.B. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 101 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 17 bin 100 adet bandrolsüz dolu makaron sigara, 10 kg sarmalık kıyılmış bandrolsüz tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Öte yandan Y.A. isimli şahsın 5607 SKM suçundan 6 adet aranması olduğu 2 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 4 ayrı dosyadan da ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Bandrolsüz Makaron Operasyonu: 101 Bin 200 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de Bandrolsüz Makaron Operasyonu: 101 Bin 200 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika
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