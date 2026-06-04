Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın akşam saatlerinde Nazilli Bozdoğan karayolu üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN