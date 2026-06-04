Fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
04.06.2026 21:05  Güncelleme: 21:07
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın akşam saatlerinde Nazilli Bozdoğan karayolu üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Nazilli, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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