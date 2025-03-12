Nazilli'de İnşaat Kazısı Yan Bina Yıktı - Son Dakika
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Nazilli'de İnşaat Kazısı Yan Bina Yıktı

Nazilli\'de İnşaat Kazısı Yan Bina Yıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaat kazısı sırasında bitişiğindeki 3 katlı bina yan yatma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Boşaltılan bina için önlemler alındı, ekipler gece gündüz güvenlik sağladı.

12.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:35
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bitişiğindeki 3 katlı bina yan yattı. Yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltılarak iş makinesiyle desteklenirken, teyakkuza geçen ekipler olumsuzluklara karşı gece ve gündüz boyunca güvenlik önlemi aldı.

Olay, Nazilli merkez Yeşil Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın bitişiğinde bulunan inşaat çalışması esnasında yan bina yatmaya başladı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 katlı binanın altındaki lokanta, birinci ve üçüncü katta yaşayan bina sakinleri tahliye edildi. İkinci katta ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sırasında lokantanın camları dışa doğru bombe yaparken, yan tarafındaki bina ile arasında bir karışı aşan çatlaklar meydana geldiği gözlendi. Hafriyat firmasına ait iş makinesi ile binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alınırken, olay yerine güvenlik amaçlı ekipler sevk edildi. Binanın yıkılma riskinin yüksek olması nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki şeridi güvenlik amaçlı trafiğe kapatılarak polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Tahliye edilen binadakiler ise yakınlarının evlerine gönderildi.

Kepçe ile desteklenen binanın olduğu bölgede zemine toprak doldurma çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye gelerek inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Hafriyat firması yetkilisi Erdoğan Taş yaşanan olayı anlattı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Çalışkan, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri alana gelerek bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de İnşaat Kazısı Yan Bina Yıktı - Son Dakika

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