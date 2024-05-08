Nazilli'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs Yakalandı

Nazilli\'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs Yakalandı

Nazilli Kaçakçılık ve Organize Şube ile birlikte Narkotik ekipleri, yaptıkları başarılı çalışmalarla birlikte birçok kişiyi yakaladı. Operasyonlar sonucunda hapis cezası kesinleşmiş olan ve polisten kaçan suçlular ile uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından son bir ayda 47 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan tahkikat başlatıldığı bilgisi elde edildi.

08.05.2024 15:40
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Nazilli Kaçakçılık ve Organize Şube ile birlikte Narkotik ekipleri yaptıkları başarılı çalışmalarla çok sayıda şahsı yakaladı.

Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri son bir haftada yaptığı operasyonlarla göz doldurdu.

Hapis cezası kesinleşmiş olan ve polisten kaçan Uyuşturucu Madde Ticaretinden 5 yıl 5 Ay hapis cezası bulunan Ü.Y., Uyuşturucu Madde Kullanmak ve çeşitli suçlardan 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.D., Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan 2 Yıl 3 Ay hapis cezası bulunan İ.K, suç örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.H ve Y.K. birden fazla dolandırıcılık suçundan 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan I.K. olmak üzere toplam 6 şahıs yapılan başarılı operasyonlarda yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen M.K 'nin yakalandığı operasyonda yüklü miktarda satışa hazır hale getirilirmiş metamfetamin ve esrar olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir taciri M.K çıkarıldığı adli makamlarca Uyuşturucu Madde Ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından son 1 ayda 47 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan adlı tahkikat başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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