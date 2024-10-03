Nazilli\'de Mutfağı Tüp Yüzünden Yanma Tehlikesi Geçirdi

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Nazilli Yıldıztepe Mahallesi 532 Sokak içerindeki bir evde parlayan mutfak tüpü az kalsın tüm evi yakıyordu.

Olay Yıldıztepe Mahallesi 532 sokak içerisindeki 2 katlı bir evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların yangın ihbarı üzerine harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye ekipleri, Polis, AYDEM ve doğalgaz ekipleri 532 sokak içerisinde dumanlar yükselen eve hızlı bir şekilde müdahale etti. 2 katlı evin 2. katındaki mutfakta bulunan tüpün parlaması ile meydana geldiği iddia edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalleliye panik yaşatan yangının soğutma çalışması da tamamlanarak gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenilirken çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN