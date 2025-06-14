Nazilli\'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çobanhisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 09 AGR 928 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan Ö.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN