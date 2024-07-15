Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde DSİ tarafından yapılan sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri memleketlerine gönderilecek.

15.07.2024 18:10
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüyle ilgili derinleştirilen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

14 Temmuz günü Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de DSİ'ye ait sulama kanalı çalışmaları esnasında toprakta göçük meydana gelmesi sonucu 4 işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirilirken, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3 işçinin ölümü ile ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Konu savcılıkta. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız da Aydın'da çene cerrahi bölümünde dün ameliyata alındı. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise soruşturmayı derinleştirerek sürdüreceklerinin altını çizerek, "Gözaltı süremiz bugün de devam edecek. Soruşturmayı genişleterek, ayrıntılı bir şekilde sürdüreceğiz. Tüm sorumlu olanları tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit edip en yakın zamanda işlemlerini, adli süreçlerini hızlı bir şekilde başlatacağız. Şu anda 5 gözaltı sayımız var. Bilirkişilerden gelecek rapor doğrultusunda bu sayı ilerleyen zamanda artabilir" dedi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün de olaya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenilirken, hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere memleketlerine gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazilli, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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