Nepal'de Ani Sel: 8 Ölü, 13 Polis Kayıp - Son Dakika
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Nepal'de Ani Sel: 8 Ölü, 13 Polis Kayıp

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Nepal'de Bhotekoshi Nehri taşarken 8 kişi hayatını kaybetti, 13 polisten haber alınamıyor.

Nepal'de Bhotekoshi Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen ani selde köyler sular altında kalırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de ani sel felaketi meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Bhotekoshi Nehri'nin aniden taşması sonucu köyler sular altında kalırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

Rasuwa'da 13 polisten haber alınamıyor

Eyalete bağlı Rasuwa bölgesinde iki karakolda görev yapan 13 polis memurundan haber alınamadığı öğrenildi. Eyalette, yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü.

Yetkililer, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa'ya bağlı Syapru Besi ve Timure kasabalarında sel sularının seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını, sular çekilene kadar da inemeyeceğini bildirdi.

"Gerekli çalışmalar başladı"

Nepal Afet Yönetim Kurumu, risk altındaki bölgelerde nehir kıyılarında yaşayan sakinlere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Nepal Başbakanı Balendra Shah durum değerlendirmesi yapmak üzere acil toplantı düzenledi. Shah toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık ekipleri, izciler ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde gerekli çalışmalar başladı" dedi. Shah, polis ve ordunun kurtarma ve yardım ekiplerine katıldığını söyledi.

Suyun taşmasına neyin sebep olduğu araştırılıyor

Bölgeden bir görgü tanığı yaşananları "Her şey aniden oldu. Bir yanardağ patlıyormuş gibi yüksek bir ses duyduk. İnsanlar çığlık atmaya ve kaçmaya başladı" ifadeleriyle anlattı.

Suyun taşmasına neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmazken, aynı nehirde geçen yıl meydana gelen ve can kayıplarına yol açan ani selin, bir buzul gölündeki suyun taşması sonucu meydana geldiği belirlenmişti.

Tibet ile Nepal sınırında toprak kayması

Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında ise toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtti. Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; toprak kayması nedeniyle Nepal sınırına yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı, iletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Polis, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de Ani Sel: 8 Ölü, 13 Polis Kayıp - Son Dakika

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