Nepal'de Sel Felaketi: Can Kaybı 579'a Çıktı - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketi: Can Kaybı 579'a Çıktı

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Nepal'de buzul taşkını sonucu Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen selde ölü sayısı 579'a yükseldi. Bin 924 kişi kayıp, yaklaşık 4 bin kişi kurtarıldı. Kayıplar arasında 36 ülkeden yabancı uyruklular da bulunuyor.

Nepal'de Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a yükseldi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamaya göre; selde hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin kişi kurtarılırken, kayıp sayısı bin 924'e ulaştı. NDRRMA, kayıp yabancı uyruklu kişi sayısının 517 olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarında 15 bin güvenlik personelinin görev yaptığı öğrenildi.

Selde 36 ülkeden yabancı uyruklu kayıp var

Nepal Polisi, 36 ülkeden yabancı uyruklunun kayıp olduğunu, bunlar arasında 183 Hindistan, 65 ABD, 62 Ukrayna ve 33 İngiltere vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca 149 Nepal vatandaşının da kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de Sel Felaketi: Can Kaybı 579'a Çıktı - Son Dakika

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