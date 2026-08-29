Nepal'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 626'ya Çıktı

Nepal'de Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 626'ya yükseldi.

Nepal 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, facianın bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) paylaştığı son verilere göre; sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 626'ya yükseldi. 129 yabancı uyruklu dahil 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, 517'si yabancı uyruklu 2 bin 426 kişi ile iletişim kurulamadığı aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının 15 bin 224 görevlinin katılımıyla devam ettiği vurgulandı.