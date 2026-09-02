Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı bin 50'ye, kayıp sayısı 4 bin 247'ye yükseldi

Nepal'de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı bin 50'ye yükselirken, kayıp 4 bin 247 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço arttı. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 50'ye yükseldiğini açıklayan Nepalli yetkililer, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 247 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. Kurtarma çalışmalarının ağır iş makineleri, helikopterler ve ekskavatörler ile devam ettiği aktarıldı. Nepal'in yanı sıra Çin, Hindistan'dan gelen uzman kurtarma ekipleri, uzak bölgelere ulaşmak için geçici köprüler inşa ederken, hidroelektrik santral projelerinin enkazını kazarak, tünellerde mahsur kalan yaklaşık 300 işçiyi kurtarmaya çalıştı.

Nepal Afet Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hasar görmüş hidroelektrik santrallerinde en az 639 kişinin mahsur kaldığı aktarıldı.

Nepal Başbakan Balendra Shah, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 11 binden fazla kişinin kurtarıldığını ve bazı bölgelerde elektrik ve iletişim hatlarının yeniden sağlandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ön tahminlerine göre, afet sonucunda bina parçaları, kayalar ve tortu dahil olmak üzere en az 2,2 milyon ton enkaz oluştu.