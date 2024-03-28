Nesli Tehlike Altındaki Dağ Keçileri Çemişgezek İlçe Merkezine İndi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde Çemişgezek ilçe merkezine indi.
Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçe merkezine indi. Caddede gezen keçiler ardından parkta otlandı. İnsanlardan korkmayan keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - TUNCELİ
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Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Didim Narkotik Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda 563,3 gram esrar, 0,66 gram kokain ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Sarıyer'de İsveç uyruklu bir çete üyesi ile husumetli olan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın, daha önce yaşanan bir saldırının devamı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve bir kişi tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıktı. Şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirtildi. Şahsın üzerindeki 2 bin TL parayı gasp ettikleri ileri sürüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı bir mitingde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinleri arasında Yücespor futbol sahasında yapılmak istenen tesis nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahalle sakinleri inşaatı engellemek için kendilerini iş makinesinin önüne attı ve gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde arama kaydı bulunan 20 şahsı yakaladı. Denetimde ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, sentetik ecza maddesi ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi suçüstü yakalanırken, şahısla birlikte kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de Karşıyaka Belediyesinin Örnekköy'de bulunan Temiz İşleri Müdürlüğü şantiyesine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 belediye personeli tutuklandı.
Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar çok sayıda firmayı zor duruma sokarken, bir iflas haberi de İzmir'den geldi. 1989 yılında kurulan ve ayda ortalama 780 asansöre hizmet veren Ekol Asansörleri iflasını açıkladı. Alacaklılardan birinin şirketin iflası için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıkarken mahkemenin yapılan başvuruyu incelediği ve söz konusu kararı aldığı öğrenildi.
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