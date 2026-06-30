Netanyahu’dan Askerlere Sert Talimat - Son Dakika
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Netanyahu’dan Askerlere Sert Talimat

30.06.2026 21:21
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Netanyahu, İsrail askerlerine tehdit altında hemen vurma emri verdi. Lübnan'daki durum gergin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleriyle bir araya gelerek, "Güvenliğinize, hayatınıza ya da askerlerinizin canına yönelik bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun. Beklemeyin, harekete geçin. Bu, tavizsiz ve kesin bir emirdir" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ile bir araya geldi. Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte sınır hattındaki birliklerle bir araya gelen Netanyahu, ABD arabuluculuğunda varılan ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlı İsrail'in kademeli geri çekilmesini içeren çerçeve anlaşmasına değindi. Netanyahu, "Güvenliğinize, hayatınıza ya da askerlerinizin canına yönelik bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun. Beklemeyin, harekete geçin. Bu, tavizsiz ve kesin bir emirdir" dedi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının bu anlaşmayı zorunlu kıldığını öne süren Netanyahu, "Buradaki eylemlerinizin bir sonucu olarak Lübnan İsrail'i, İsrail de Lübnan'ı tanıyor. Şimdi hem İran'a hem de Hizbullah'a sesleniyoruz: Burayı terk edin. Sizin burada işiniz yok. Bu anlaşma, İran vekillerinin yüzüne atılmış sert bir tokat, güçlü bir yumruktur" dedi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik tehditler bitene kadar ayrılmayacaklarını yineleyen Netanyahu, "Hizbullah silah bırakmadığı ve bizi tehdit ettiği sürece, biz de burada kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Son çatışmaların ardından Hizbullah'ın elindeki 150 bin füze ve roket stokunun sadece yüzde 8'inin kaldığını savunan Netanyahu, operasyonlarda şu ana kadar 9 bin Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü ileri sürdü. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Netanyahu’dan Askerlere Sert Talimat - Son Dakika

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