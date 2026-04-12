Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu, Lübnan'daki İşgali Ziyaret Etti

12.04.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu, 'Hala yapılacak çok iş var' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarına giderek, "Hala yapılacak çok iş var ve biz de bunu yapıyoruz" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 2 Mart'tan bu yana sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarına gitti. Netanyahu, Lübnan topraklarına yönelik saldırıların devam edeceğini ifade ederek, "Hala yapılacak çok iş var ve biz de bunu yapıyoruz. Bu güvenlik bölgesi sayesinde Lübnan'dan gelecek bir işgal tehdidini bertaraf ettik. Tanksavar ateşi tehlikesini geri püskürtüyor, roketlerle de mücadele ediyoruz, ancak hala yapılması gereken çok iş var" dedi.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir eşlik etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Lübnan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 22:57:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.