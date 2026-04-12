Netanyahu, Lübnan'daki İşgali Ziyaret Etti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 2 Mart'tan bu yana sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarına gitti. Netanyahu, Lübnan topraklarına yönelik saldırıların devam edeceğini ifade ederek, "Hala yapılacak çok iş var ve biz de bunu yapıyoruz. Bu güvenlik bölgesi sayesinde Lübnan'dan gelecek bir işgal tehdidini bertaraf ettik. Tanksavar ateşi tehlikesini geri püskürtüyor, roketlerle de mücadele ediyoruz, ancak hala yapılması gereken çok iş var" dedi.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir eşlik etti. - TEL AVİV