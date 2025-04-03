Netanyahu\'nun Macaristan Ziyareti Gerginliği Artırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunmasına rağmen 4 günlük ziyaret için Macaristan'a geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle geçtiğimiz yıl kasım ayında hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dört günlük bir ziyaret çerçevesinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu havalimanında Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky karşıladı.

Kasım ayından bu yana mahkemenin yetki alanında bulunan hiçbir ülkeye ziyaret gerçekleştirmeyen Netanyahu, tek yurt dışı ziyaretini UCM'nin üyesi olmayan ABD'ye yapmıştı. Netanyahu'nun Macaristan ziyareti ise uluslararası alanda İsrailli lidere en fazla destek veren liderler arasında yer alan Macaristan Başbakanı Orban'ın Netanyahu'nun UCM kararına rağmen tutuklanmayacağı konusunda güvence vermesinin ardından gerçekleşti.

UCM'den Macaristan'a kınama

Lahey merkezli uluslararası mahkeme, Macaristan'ın mahkeme kararına saygı göstermemesini kınadı. Mahkeme Sözcüsü Fadi El Abdallah, taraf ülkelerin mahkemenin kararlarını uygulama yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.

Avrupa Yeşiller Partisi tutuklama çağrısı yaptı

Avrupa Yeşiller Partisi ise Netanyahu'nun tutuklanması ve UCM tarafından yargılanması çağrısında bulundu. Partinin eş başkanı Ciaran Cuffe tarafından yayımlanan açıklamada, "Avrupa Birliği ve ulusal hükümetlerin, uluslararası hukuku korumak ve savaş suçları ile insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği sağlama sorumluluğu bulunuyor" denildi.

İsrail basını ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu üyelerinden olan Macaristan'ın Netanyahu'nun ziyareti sırasında UCM üyeliğinden çekildiğini açıklayabileceğini yazdı. - BUDAPEŞTE