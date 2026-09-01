Nevşehir'de 2026-2027 Adli Yılı Vali Kök ve Başsavcı Çalış'ın Konuşmalarıyla Başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de 2026-2027 Adli Yılı Vali Kök ve Başsavcı Çalış'ın Konuşmalarıyla Başladı

Nevşehir\'de 2026-2027 Adli Yılı Vali Kök ve Başsavcı Çalış\'ın Konuşmalarıyla Başladı
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Nevşehir'de 2026-2027 Adli Yılı, adliye önünde düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Vali Hüseyin Kök, adaletin devlet düzeninin ve toplumsal huzurun temeli olduğunu vurgularken, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da hukuki bilginin yanı sıra sabır ve tecrübenin önemine dikkat çekti. Yeni adli yılın, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adalet hizmetlerinin etkin sunulması hedefiyle başladığı belirtildi.

Nevşehir'de 2026-2027 Adli Yılı, adliye girişinde düzenlenen törenle başladı. Nevşehir Adliyesi girişinde gerçekleştirilen törene Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, il protokolünün yanı sıra hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, adaletin devlet düzeninin, toplumsal huzurun ve vatandaşların devlete olan güveninin temeli olduğunu söyledi. Bu temeli sağlamlaştırmanın en büyük görevlerden biri olduğunu belirten Kök, devletin gücü ve itibarının hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve adaletin herkes için eşit, tarafsız ve güvenilir şekilde tecelli etmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Adalet hizmetlerinin etkin, güvenilir ve hızlı şekilde sunulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kök, vatandaşların hak arama yollarına hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesinin önemine dikkat çekti. Yargı süreçlerinin makul sürede tamamlanması ve adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve nitelikli şekilde sunulmasının temel hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.

Törende konuşan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise adli uyuşmazlıkların hakkaniyetli şekilde sonuçlandırılmasında yalnızca hukuki bilginin yeterli olmadığını belirterek, sabır, fedakarlık ve engin mesleki tecrübenin de önemli olduğunu söyledi.

Hukuk ve ceza davalarında çözümü yoğun çaba ve zaman gerektiren, çok sayıda iddia ve hukuki değerlendirme içeren dosyalarla karşılaşıldığını ifade eden Çalış, Nevşehir adliyesinin hukuki bilgi bakımından donanımlı ve tecrübeli hakim ve Cumhuriyet savcılarından oluşan güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getirdi.

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasında yargı mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Çalış, yeni adli yılın adalet camiası ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 2026-2027 Adli Yılı Vali Kök ve Başsavcı Çalış'ın Konuşmalarıyla Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 2026-2027 Adli Yılı Vali Kök ve Başsavcı Çalış'ın Konuşmalarıyla Başladı - Son Dakika
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