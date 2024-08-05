Nevşehir\'de aç kalan kurt, ağıldaki 2 koyunu telef etti

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Nevşehir'de aç kalan kurt, girdiği ağıldaki 2 koyunu telef etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay,. Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde duvardan atlayarak küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren kurt, koyunlara saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, sabah ağılına giden Ahmet Turan Didin 2 koyunun kurtun saldırısı sonucu telef olduğunu gördü. - NEVŞEHİR