Nevşehir'de Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Nevşehir'de Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Nevşehir\'de Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi
16.02.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafikte akrobatik hareketler yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi, adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de trafikte akrobatik hareketler yapan aday sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken motosikleti trafikten men edildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Derinkuyu Trafik Jandarması Timi, sanal devriye sırasında Derinkuyu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet ile akrobatik hareketler yapan motosikletin plakasını, daha sonra da sürücüyü tespit etti. Ekiplerce yakalanan sürücü C.Y.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak ve diğer kural ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca; C.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:58:43. #7.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.