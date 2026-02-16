Nevşehir\'de Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Nevşehir'de trafikte akrobatik hareketler yapan aday sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken motosikleti trafikten men edildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Derinkuyu Trafik Jandarması Timi, sanal devriye sırasında Derinkuyu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet ile akrobatik hareketler yapan motosikletin plakasını, daha sonra da sürücüyü tespit etti. Ekiplerce yakalanan sürücü C.Y.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak ve diğer kural ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca; C.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR