Nevşehir'de aile kavgasında camla yaralanan 2 kişiden biri 'ölüyor muyum' diye sordu - Son Dakika
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Nevşehir'de aile kavgasında camla yaralanan 2 kişiden biri 'ölüyor muyum' diye sordu

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Nevşehir\'de aile kavgasında camla yaralanan 2 kişiden biri \'ölüyor muyum\' diye sordu
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Nevşehir'de aynı aile içindeki tartışma kavgaya dönüştü, kırılan camlar nedeniyle 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulansa bindirilirken sağlık görevlisine 'Abla ben ölüyor muyum' diye sordu; ikisinin hastanede tedavisi sürüyor.

Nevşehir'de aile arasında çıkan kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Olay, 2000 Evler Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında kırılan camlar nedeniyle Murat B. ile yeğeni Yağmur D. yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan Murat B. ve Yağmur D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat B., ambulansa bindirildiği sırada sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Murat B. ve Yağmur D.'nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaNevşehirOlaylarGüncelSon Dakika

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