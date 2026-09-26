Nevşehir'de alkollü genç, iddiaya göre izinsiz aldığı araçla takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de alkollü genç, iddiaya göre izinsiz aldığı araçla takla attı, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir\'de alkollü genç, iddiaya göre izinsiz aldığı araçla takla attı, 2 kişi yaralandı
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Nevşehir-Ürgüp karayolunda gece saatlerinde alkollü bir genç, iddiaya göre arkadaşına ait otomobili izinsiz alarak kaza yaptı; genç ve yanındaki kız arkadaşı yaralandı. Sürücünün 1,42 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de alkollü bir genç, arkadaşının aracını izinsiz alarak yaptığı kazada kendisiyle birlikte yanındaki kız arkadaşı da yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nevşehir- Ürgüp karayolu Cezaevi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir bağ evinde alkol alan gençlerden E.U.M., arkadaşına ait otomobili izinsiz alarak yola çıktı.

Bir süre sonra seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden E.U.M., önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.U.M. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü E.U.M.'nin yapılan alkol ölçümünde 1,42 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YaralanmaNevşehir3. SayfaGüncelÜrgüpKazaSon Dakika

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