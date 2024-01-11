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Nevşehir'de Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan bir yabancı uyruklu şahsı saklandığı evde yakaladı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

Nevşehir\'de Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
11.01.2024 - 15:02,
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Nevşehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan yabancı uyruklu şahsı, jandarma ekipleri saklandığı evde yakaladı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu A.D., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.D. tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Nevşehir, JASAT, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

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