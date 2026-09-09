Nevşehir\'de bisikletiyle karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa tır çarptı, yaralandı

Nevşehir'de bisikletiyle yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E.A. yönetimindeki 38 AKH 556 plakalı tır, bisikletiyle yola çıkarak karşıya geçmeye çalışan E.K.'ye (11) çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.