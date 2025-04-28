Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut ve Jale Aydemir yaşamını yitirdi. 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nevşehir- Aksaray karayolunda Mahmut Aydemir yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mahmut ve otomobildeki Jale Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçtaki Z.Ö. ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?