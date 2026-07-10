Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritte başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin adeta kağıt gibi savrulduğu kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Acıgöl ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Samet K. idaresindeki 50 KF 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kendi ekseni etrafında dönerek karşı şeride geçti ve Nevşehir yönüne seyreden Duran Ö. yönetimindeki 35 BYJ 006 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücüler ile yanlarındaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlardan birinin adeta kağıt gibi savrularak hurdaya döndüğü kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR