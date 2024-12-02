Nevşehir\'de Kaza: 2 Yaralı

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Nevşehir'de otomobil park halindeki minibüse arkadan çaptı. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan birisi kendi imkanları ile araçtan inerek yoldan geçen başka bir otomobilden yardım istedi. Hem kaza anı, hem de yaralının yardım isteme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza merkeze bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. 57 AAD 836 plakalı otomobil sürücüsü Emran Ö. Seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 31 AGZ 943 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralı halde otomobilden inerek yoldan geçen başka bir otomobilden yardım istedi. Yardıma duran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - NEVŞEHİR