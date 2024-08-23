Nevşehir'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

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Nevşehir'de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kentte KGYS kameralarının kaydettiği ilk kaza, Güzel Yurt Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü kavşaktan geçerken kırmızı ışıkta durmayınca kaza kaçınılmaz oldu. KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza da Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Niğde Kavşağı'nda meydana geldi. Yine kavşakta dönüş yaparken kırmızı ışıkta durmayan otomobil kazaya neden oldu. 2000 Evler Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren sürücülerin karıştığı trafik kazası da KGYS kameralarınca kaydedildi. Kaza Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'nde kavşakta dönüş yapmak isteyen araç, kavşağa kontrolsüz girince karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen bir başka kazada da, kavşakta karşıya geçmek isteyen sürücü kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca kazaya neden oldu. Aynı kavşakta sol şeritte bekledikten sonra sağa dönüş yapan sürücü, kazaya neden oldu.

Kentte meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - NEVŞEHİR