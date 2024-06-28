Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Frenleyen Sürücünün Otomobili Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Frenleyen Sürücünün Otomobili Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı

Nevşehir Gülşehir karayolu 2. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, köpeklere çarpmamak için frene basan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.06.2024 22:56
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Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için frene basan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir Gülşehir karayolu 2. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.Y. idaresindeki 06 AT 1661 plakalı hafif ticari aracın önüne iki köpek çıktı. Araç sürücüsü köpeklere çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü T.Y., "Sağ şeritten geliyordum. Önüme bir anda iki köpek çıktı. Birini kurtardım. İkincisini de kurtarmak için frene basınca aracım takla attı. Araçta eşim, kızım ve iki torumum vardı" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Frenleyen Sürücünün Otomobili Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Frenleyen Sürücünün Otomobili Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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