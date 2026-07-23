Nevşehir'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Nevşehir'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı

Nevşehir\'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı
23.07.2026 17:18
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Göre beldesindeki bir markette kağıt havluların yanması sonucu çıkan yangın itfaiye sayesinde söndürüldü.

Nevşehir'in merkeze bağlı Göre beldesinde bir markette cam önünde bulunan kağıt havluların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Göre beldesindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette bir anda camın patlama sesi duyuldu. Ardından içeriyi duman kapladığını fark eden iş yeri sahibi Ramazan Özdemir, cam önünde bulunan kağıt havluların alev aldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Market sahibi Ramazan Özdemir, yaşadığı olayı anlatarak, "Bir anda cam patladı. Daha sonra dumanlar gelmeye başladı. Baktığımızda camın önünde bulunan kağıt havluların yandığını gördük. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedik. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Sadece maddi kaybımız var. Cam önünde bulunan kağıt havlulardan yangın başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle camın mercek görevi görmesi sonucu kağıt havlular tutuştu" dedi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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