Nevşehir'de meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı

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Kazalar KGYS kameralarına yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kazalarına yansıdı. Kentte meydana gelen ilk kaza Nevşehir Aksaray karayolu Terminal kavşağında meydana geldi. Kontrolsüz olarak şerit değiştirerek kavşağa giren minibüsün neden olduğu kaza maddi hasarla atlatıldı.

KGYS kameralarına yansıyan bir başka kazada ise ticari taksi kazaya neden oldu. Kaza Kıratlıoğlu Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Ticari taksi yan yoldan kontrolsüz olarak yola çıkınca kazaya neden oldu.

Kentte KGYS kameralarının kaydettiği son kaza da 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde hızlı seyreden otomobil, Vefa Küçük Caddesi üzerinde seyreden bir başka otomobile çarptı.

Kentte meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kazalarında, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.