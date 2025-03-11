Nevşehir'de Minibüs Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Minibüs Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir\'de Minibüs Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de minibüs ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

11.03.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Aksaray Karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Ali Gündoğdu (40) idaresindeki 34 GEV 922 plakalı minibüs, önünde seyreden Galip Aydoğan'ın kullandığı 45 AKK 886 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs orta refüje çıkarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Özgür Ali Gündoğdu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Minibüs Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı

16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
23:16 Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
23:05 Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 17:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Minibüs Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.