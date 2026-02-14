Oto döşeme dükkanı çıkan yangında küle döndü

Nevşehir'de bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sümer Mahallesi Yeni Sanayi 13. Ek Blok adresinde bulunan Oto Döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmen edilen yangını fark eden çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR