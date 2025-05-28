Evdeki eşyaları sokağa attı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de sinir krizi geçiren bir kişi evinde bulunan eşyaları, altıncı kattaki evinin balkonundan aşağıya attı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, Cevher Dudayev mahallesi Gazi Zeki Didinmez sokakta yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği düşünülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi evinde bulunan eşyaları altıncı kattaki evinin balkonundan aşağıya attı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı güçlükle sakinleştirerek göz altına aldı. Yere atılan eşyaların ise sabah saatlerinde Belediye ekipleri tarafından toplandığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de Sinir Krizi Geçiren Kişi Eşyalarını Sokağa Attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?