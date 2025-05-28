Nevşehir'de Sinir Krizi Geçiren Kişi Eşyalarını Sokağa Attı

Evdeki eşyaları sokağa attı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sinir krizi geçiren bir kişi evinde bulunan eşyaları, altıncı kattaki evinin balkonundan aşağıya attı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Cevher Dudayev mahallesi Gazi Zeki Didinmez sokakta yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği düşünülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi evinde bulunan eşyaları altıncı kattaki evinin balkonundan aşağıya attı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı güçlükle sakinleştirerek göz altına aldı. Yere atılan eşyaların ise sabah saatlerinde Belediye ekipleri tarafından toplandığı öğrenildi.