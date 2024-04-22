Nevşehir\'de Sokak Köpekleri Kümesteki Tavukları Telef Etti

Nevşehir'de başıboş gezen sokak köpekleri, girdikleri iki kümeste toplam 31 tavuğu telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk olay merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde yaşandı. 5 sokak köpeği gece saatlerinde Tolga Ö.'ye ait kümese geldi. Tel ile çevrili kümesin tellerini parçalayan köpekler daha sonra kümese girdi. Kümeste bulunan 17 tavuğu telef eden köpeklerin o anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. İkinci olay da merkeze bağlı Çat beldesinde yaşandı. Önder Ünal'a ait kümese giren başıboş sokak köpekleri burada da 14 tavuğu telef etti.
Tavukları telef olan vatandaşlar başıboş köpeklerin zaman zaman kendilerine de saldırdıklarını belirterek, bir an önce toplanmasını istedi. - NEVŞEHİR
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