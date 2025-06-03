Nevşehir'de Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Nevşehir'de otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kasasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Nevşehir - Niğde Karayolu'nun Kaymaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 DZ 312 plakalı otomobil sürücüsü M.D. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Derinkuyu ilçesinde öğretmen oldukları öğrenilen baba M.D, anne T.D ve ikiz çocukları yaralandı. Okul Müdürü Fikret Sarı; "Okulumuzda öğretmen olan araç sürücüsü aniden karşılarına bir şey çıktığını söylüyor. direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıyor. Çok şükür ne çocuklarımızda ne de öğretmenlerimizde bir şey yok, sağlık durumları iyi" dedi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar; Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.