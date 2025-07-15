Nevşehir\'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, hafif ticari araç ile çarpışarak takla attı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Derinkuyu ilçesi çevre yolu Orhanlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan A.A. idaresindeki 38 YN 689 plakalı hafif ticari araç, tarım işçilerini taşıyan A.A.E'nin kullandığı 50 AFF 268 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR