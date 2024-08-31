Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada: Motorun üzerine yatarak seyretti
NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir kişinin motorun üzerine yatarak seyrettiği anlar kameraya yansıdı.
Nevşehir- Niğde yol Göre Kasabası yakınlarında meydana gelen olayda bir kişi; motorun üzerine yatarak yoluna devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerinin canını tehlikeye atan şahıs; daha sonra kalktı. O anları kaydeden vatandaş ise, "el deliye, ben akıllıya hasret" diyerek tepkisini dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada: Motorun üzerine yatarak seyretti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?