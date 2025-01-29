Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Nevşehir'de bir evde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 1 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelen istihbari bilgiyi değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaymaklı beldesinde bulunan E.Ç.'ye ait evde adli arama yaptı. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada 1 kilo 488 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR