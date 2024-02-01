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Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon

Nevşehir\'de \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

01.02.2024 11:51
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Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik 3 ilçede 30 adrese yönelik, 25 şüpheli şahısın yakalanması için 'Narkogüç Operasyonu' düzenledi. 220 personelin katılımı ile düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 72 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
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