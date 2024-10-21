Nevşehir'de 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Ürgüp İlçesi İbrahimpaşa köyünde 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde adli arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 95 gram Uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın Jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?