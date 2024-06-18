Nevşehir'de Yaban Domuzu Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Nevşehir'e bayram tatili için gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil yaban domuzuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gülşehir Nevşehir karayolu Açıksaray mevkiinde meydana geldi. Serdar Ö. Kullandığı 06 ZAM 93 plakalı Seat Leon marka otomobile ile seyir halinde iken, önüne bir anda çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil şarampolde durabildi. Otomobilin çarptığı domuz da refüje savrularak telef oldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar şehirdeki değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR