Nevşehir'de Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Nevşehir'de yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, olay yerinde görev yapan polis memuru yağmur altında kalan çekici sürücüsüne montunu verdi.

Kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Avanos yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 AEN 834 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ö., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje düştü, ardından karşı şeride geçerek takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası aracı çekmek için olay yerine gelen çekici sürücüsünün yağmur altında kaldığını fark eden polis memuru, üşümemesi için kendi montunu verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR