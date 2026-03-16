Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

16.03.2026 21:29
Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, sürücü kendini savundu.

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, "Araçlar bir anda durdu. Vurmaya mecbur kaldım, frene basmaya fırsat kalmadı" diyerek kendini savundu.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Uzer Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan D. idaresindeki 50 ABB 818 plakalı hafif ticari araç, önünde trafik yoğunluğu nedeniyle duran Zafer T. idaresindeki 38 D 8272 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil de önünde bulunan Mustafa K. yönetimindeki 50 AFT 343 plakalı otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Zafer T., "Önümde araçlar duruyordu. Ben de önümdeki araçtan yaklaşık 4 metre geride bekliyordum. Arkadan gelen araç bana çarptı. Ben de önümdeki araca çarptım" dedi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan D. ise, "Ben sol şeritte seyrediyordum. Araçlar bir anda durdu. Vurmaya mecbur kaldım, frene basmaya fırsat kalmadı" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Nevşehir, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

