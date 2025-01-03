Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti

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Narin Güran cinayetinde 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Salim'in kullandığı araçta DNA'sı tespit edilen Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın soruşturmaya dahil edilerek, tutuklanmaları istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerini talep ettiklerini duyurdu.

03.01.2025 14:43
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Davanın ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bugün de ses getirecek açıklamalarda bulundu.

3 İSİM DAHA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLİYOR

Amca Salim Güran'ın kullandığı araçta DNA'sı tespit edilen Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya için harekete geçtiklerini belirten Eryılmaz "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli olarak yürütülmekte olan soruşturma dosyasına müşteki sıfatıyla katılma talebimizi ve 1393 sayılı 6.9.2024 tarihli Van Kriminal Raporu'na istinaden Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın soruşturmaya dahil edilerek, delilleri karartma, tanıkları yanıltma ve yurt dışına kaçma ihtimallerine binaen tutuklanmaları istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
Nevzat Bahtiyar\'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti

Muhammet Kaya, Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eyup Orhan:
    avukat nevzatı sıyırdın anladıkta mevzuyu açıpta nevzatın ayağını kaydıracak kazandığını kaybetmek istiyor cahil avukat 1 12 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    3 isim yetmez köyün tamamı suçu saklamak,suça iştirak, sessiz kalmaktan dolayı hepsi yargılanmalı 8 0 Yanıtla
  • Osman bingöl:
    salin madem hepsini halk cezasini verir 3 1 Yanıtla
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