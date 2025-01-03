Nevzat Bahtiyar\'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti

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AK Partili Şamil Tayyar\'dan \'Ahmet Türk\' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Bütün parayı cebinden ödedi! En büyük sorunu bir çırpıda çözdü

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Davanın ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bugün de ses getirecek açıklamalarda bulundu.

3 İSİM DAHA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLİYOR

Amca Salim Güran'ın kullandığı araçta DNA'sı tespit edilen Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya için harekete geçtiklerini belirten Eryılmaz "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli olarak yürütülmekte olan soruşturma dosyasına müşteki sıfatıyla katılma talebimizi ve 1393 sayılı 6.9.2024 tarihli Van Kriminal Raporu'na istinaden Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın soruşturmaya dahil edilerek, delilleri karartma, tanıkları yanıltma ve yurt dışına kaçma ihtimallerine binaen tutuklanmaları istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerini talep ettik" ifadelerini kullandı.