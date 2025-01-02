New York'ta Gece Kulübüne Saldırı: 11 Yaralı

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ABD'nin New York eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Dün gece geç saatlerde yaşanan olayda en az 11 kişi yaralandı. Görgü tanıkları yaralı 2 kişiye olay yerinde müdahale edildiğini aktarırken, New York polisi olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından gece kulübünün çevresi güvenlik kontrolüne alındı.

Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. - NEW YORK