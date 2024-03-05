New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu

New York\'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu

ABD'de, New York'un Long Island bölgesinde okula yürüyen bir kız çocuğu, yol kenarında kopmuş bir kol buldu. Yetkililer, bölgede arama yapan polis ekiplerinin yakınlarda başka bir kol ve cesetsiz bir bacak daha bulduğunu söyledi. Olayın cinayet olarak değerlendirildiği belirtilirken, mahalle ve çevresine uyarı bantları asıldı.

05.03.2024 10:18  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, New York'un Long Island bölgesinde okula yürüyen bir kız çocuğu, yol kenarında kopmuş bir kol buldu. Yetkililer, bölgede arama yapan polis ekiplerinin yakınlarda başka bir kol ve cesetsiz bir bacak daha bulduğunu söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu

OLAY YERİNİN YAKININDA BAŞKA İNSAN UZUVLARI DA BULUNDU

Akıllara durgunluk veren oalyda, Suffolk İlçe Polisi, bir kızın, Southards Gölet Parkı yakınındaki yol üzerinde kopmuş bir kol görerek babasını aradığını, babasının da 911'i aradığını ifade etti. Olay yerine getirilen polis köpeği, kolun bulunduğu yere yakın bir mesafede bir kol daha buldu ve parkın ilerleyen kısımlarında bir yaprak yığınının içinde kopmuş bir bacak da ortaya çıkarıldı. Detaylı inceleme yapan polis, iki kolun bir erkeğe ait olduğunu tespit etti

New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu

BÖLGE SAKİNLERİ YAŞANAN OLAYDAN TEDİRGİN

Yetkililer, olayın cinayet olarak değerlendirildiğini açıkladı. Çevreye uyarı bantları asıldı. Bölgede yaşayan Nicole Bonsignore, "Çok korkutucu. Eve çok yakın. Bütün çocuklarım burada okula gidiyor" ifadelerini kullandı.

Babylon Okul Bölgesi müfettişi, "Öğrencilerimizin güvenliği ve ruh sağlığı bir numaralı önceliğimizdir ve bu olayın öğrencilerimiz arasında, özellikle de bu durumdan doğrudan etkilenen öğrencimiz için aşırı kaygıya neden olduğunu biliyoruz. Rahatsız edici keşfini bina yönetimimize ve kolluk kuvvetlerine bildirme konusundaki gayretlerinden dolayı öğrencimizi alkışlıyoruz" dedi.

New York, Babylon, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:20 Antalya’da Yerel Seçim Anketi: AK Parti’nin Adayı CHP’nin Adayının İki Puan Önde Antalya'da Yerel Seçim Anketi: AK Parti'nin Adayı CHP'nin Adayının İki Puan Önde
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:56:51. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement