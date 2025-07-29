New York'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Saldırgan İntihar Notu Bıraktı - Son Dakika
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New York'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Saldırgan İntihar Notu Bıraktı

New York\'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Saldırgan İntihar Notu Bıraktı
29.07.2025 18:11  Güncelleme: 18:13
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New York'ta bir gökdelenin içinde gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. Saldırgan Shane Devon Tamura'nın üzerinde, NFL'yi suçlayan bir intihar notu bulundu. Saldırının motivasyonu ve saldırganın geçmişi üzerine soruşturma sürerken, şehirdeki bayraklar yarıya indirildi.

New York'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Shane Devon Tamura'nın üzerinde, Ulusal Futbol Ligi'ni (NFL) suçlayan ve beyninin incelenerek araştırmalara tabii tutulmasını istediği bir intihar notu bulunduğunu açıklandı.

ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelende 1 polis memuru dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Silahla dehşet saçan saldırgan Shane Devon Tamura'nın aslında binadaki Ulusal Futbol Ligi (NFL) ofisini hedef almak istediğini öğrendik. Saldırganın üzerinde bir de intihar notu bulduk. Saldırgan yazdığı notta, kendisinin fiziksel temasın bulunduğu sporlarla ilgilenen sporcularda travma sonucu görülen Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) hastalığına sahip olduğunu iddia ediyordu ve görünüşe göre durumundan NFL'yi sorumlu tutuyordu. Notta 'NFL'ye karşı gelemezsin, seni ezerler' yazıyordu. Saldırganın ayrıca beyninin incelenmesi ve araştırmalara tabi tutulması istediğini yazmıştı" ifadelerini kullandı.

Adams ayrıca, Saldırganın lise döneminde Amerikan futbolu oynadığı ancak üniversiteye başladığı zaman bir takımında veya NFL bünyesinde oynamadığı belirterek, silahlı saldırı sonrasında şehirdeki bütün bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Trump'tan taziye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiğim ve bildiğim Manhattan'daki trajik saldırı hakkında bilgilendirildim. Güvenlik güçlerimizin bu çıldırmış adamın neden böyle anlamsız bir şiddet eylemi gerçekleştirdiğinin peşini bırakmayacağından eminim. Dualarım, en büyük fedakarlığı yaparak hayatını kaybeden NYPD polis memuru dahil, 4 kişinin aileleri ile beraber" dedi.

Saldırıda bir polis ölmüştü

Yetkililer, saldırgan Tamura'nın Hawaii'de doğduğunu, daha sonra Nevada eyaletindeki Las Vegas nüfusuna geçtiğini ve sabıka geçmişinin olmadığını bildirmişti. FBI ise kayıtlarının henüz Tamura'ya ilişkin bir bilgi sağlamadığını duyurmuştu.

New York Polis Departmanı (NYDP) Komiseri Jessica Tisch de Tamura'nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olmadığını belirterek, "Motivasyonu henüz net değil. Neden özellikle bu binayı hedef aldığını anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Tisch ayrıca, saldırıda Bangladeş asıllı 36 yaşındaki polis memuru Didarul Islam'ın vurularak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı New York Presbyterian Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Islam'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşiyle 3'üncü bebeklerini bekledikleri belirten Tisch, hayatını kaybeden memurun polis kuvvetlerinde 3 buçuk yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özel güvenlik hizmeti kapsamında binada görevli olduğunu aktarmıştı.

Saldırgan 33'ncü katta intihar etti

Saldırganın lobideki katliamdan sonra asansörle 33'üncü kata çıktığını ve burada bir kişiyi daha vurarak öldürdüğü belirten Komiser Tisch, saldırganın ardından kendi göğsüne ateş ederek intihar ettiğini ve cesedi polis ekiplerince bulunduğunu söylemişti. Tisch, ayrıca saldırıda hayatta kalan tek kurbanın durumunun ise kritik olduğu ve hastanede tedavi gördüğünü aktarmıştı.

Aracında cephanelik çıkmıştı

NPYD tarafından yapılan açıklamalarda, polis kayıtlarında Shane Devon Tamura'nın, 26 Temmuz'da Colorado'dan yola çıkarak 27 Temmuz'da Nebraska ve Iowa'dan geçtiği, dün saat 16.24'te ise New Jersey eyaletindeki Columbia semtinde görüldüğü ve kısa süre sonra da Manhattan'a ulaştığı ve saldırıyı gerçekleştirdiğinin yer aldığı belirtilmişti.

NYPD'nin, M4 taarruz tüfeği ile saldırı gerçekleştiren Tamura'nın aracında yaptığı aramada tüfek kılıfı, mühimmat, dolu bir tabanca, şarjörler, sırt çantası ve Tamura adına yazılmış ilaçlar bulunmuştu. Patlayıcı aramasında ise herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmamıştı.

Son 25 yıl içerisinde en ölümcül silahlı saldırı

New York'ta son 25 yıl içinde bu kadar ölümcül bir toplu silahlı saldırı 2000 yılında, 2 silahlı soyguncunun Flushing semtindeki bir fast food restoranını soyarak 5 kişiyi öldürmesi ile kayıtlara geçmişti. Saldırıda 2 kişi de yaralanmış ancak hayatta kalmıştı. Başka bir saldırgan ise 2022 yılında Brooklyn'in Sunset Park semtinde bir metro vagonunda gaz maskesi takarak sis bombası atmış ve ateş açmış, 10'u silahla vurularak toplam 9 kişinin yaralandığı saldırıda ölen olmamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa New York'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Saldırgan İntihar Notu Bıraktı - Son Dakika

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