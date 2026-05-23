New York'ta tersanede patlama: 1 ölü, 36 yaralı

ABD'nin New York şehrinin State Island bölgesindeki bir tersanede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık sevk edildi. Ekiplerin olay yerine varmasından kısa bir süre sonra patlama meydana geldi. 34 itfaiye mensubu yaralandı, 1 sivil hayatını kaybetti. 5 itfaiyeci ve kurtarma görevlisi mahsur kalan işçileri aradığı sırada ikinci patlama meydana geldi ve 2 itfaiyeci yaralandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yangının kontrol altına alındığını ve olay yerinde 200'den fazla itfaiyecinin bulunduğunu söyledi. Mamdani yangının nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın en kısa sürede başlatılacağını belirtti. - NEW YORK