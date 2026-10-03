Newcastle'da ragbi taraftarlarına dalan otomobil 10 kişiyi yaraladı, 2'si ağır - Son Dakika
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Newcastle'da ragbi taraftarlarına dalan otomobil 10 kişiyi yaraladı, 2'si ağır

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Avustralya'nın Newcastle kentinde büyük final öncesi ragbi takımı Newcastle Knights'ı uğurlamak için toplanan kalabalığa otomobil daldı, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 5 yaşındaki kız çocuğu ile 67 yaşındaki adamın durumu kritik; 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Avustralya'nın Newcastle şehrinde bir otomobilin ragbi taraftarlarının arasına dalması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Newcastle şehrinde büyük final maçı için ragbi ligi takımı Newcastle Knights'ı uğurlamak için toplanan kalabağın arasına bir otomobil daldı. Polisten yapılan açıklamada, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğu ve 67 yaşında bir adamın durumunun kritik olduğu, diğer 8'inin ise durumunun stabil olduğu aktarıldı. Otomobil sürücüsü 18 yaşındaki gencin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Newcastle Belediye Başkanı Gavin Morris, ragbi taraftarı olan sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini ifade etti. Morris, "Arabayı gazlıyordu, heyecanlıydı, bir destekçiydi, o anın sevincine ortak olmuştu. Bir şekilde aracın kontrolünü kaybetti ve kalabalığın arasına girdi" diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise açıklamasında, "Newcastle'da bu sabah yaşanan korkunç olayda yaralanan ve olaydan etkilenen herkesin yanındayım. Düşüncelerim onlarla. Ragbi ligi insanları bir araya getiriyor ve bu hafta sonu Newcastle taraftarları için heyecan ve gurur dolu bir hafta sonu olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Kalabalık, yarın Sydney Roosters'a karşı oynayacakları büyük final öncesinde yerel ragbi ligi takımı Newcastle Knights'ı uğurlamak için toplanmıştı.

Kaynak: İHA
Avustralya3. SayfaDünyaKazaSporSon Dakika

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